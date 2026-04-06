Anketler Özgür Özel’i yalanladı: Hizmet siyaseti kazandı!

Türkiye, 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken, depremin üçüncü yılında teslim edilen 455 bin konut bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un gayretleriyle yükselen dev projeler, muhalefetin "bitmedi, yapılmadı" şeklindeki karalama kampanyalarına en net cevabı halkın kendisi verdi.

Memnuniyet oranı ezici çoğunlukta: Yüzde 80!

Betimar’ın depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde yaptığı araştırma, Özgür Özel ve CHP yönetiminin iddialarını yerle bir etti:

Konut Memnuniyeti: Deprem konutlarıyla ilgili çalışmalardan memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 80 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Çalışmaları yetersiz bulanların oranı ise sadece yüzde 19'da kaldı.

Ödeme Planına Tam Destek: Özgür Özel'in karşı çıktığı ödeme planı (2 yıl geri ödemesiz, 18 yıl vade ve aylık 8 bin 750 TL taksit) depremzedelerden geçer not aldı. Vatandaşların yüzde 73'ü ödeme planından memnun olduğunu ifade etti.

CHP belediyeciliği sınıfta kaldı

Ankette, elindeki büyük bütçeli belediyelerle bölgeye hizmet götürmesi beklenen CHP’nin performansı da sorgulandı. Özgür Özel’in "kilit taşı ve çöp kutusu gönderdik" sözleriyle övündüğü hizmetler, bölge halkı tarafından karşılık bulmadı. Katılımcıların yüzde 58,7’si CHP’li belediyelerin yardımlarını yetersiz bulurken, yeterli bulanların oranı yüzde 20,8'de çakılı kaldı.

Hizmet siyaseti oy oranlarını sıçrattı

Deprem konutlarının teslim edilmesi, seçmen eğilimlerinde de AK Parti lehine ciddi bir kırılma yarattı:

7 Puanlık Sıçrama: Ankete katılanların yüzde 7’si , son seçimde başka partilere oy vermelerine rağmen, konutların teslim edilmesinin ardından fikir değiştirerek AK Parti’ye oy vereceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yarışında Erdoğan Farkı: "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna deprem bölgesindeki seçmenin yüzde 49,5'i "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verirken, muhalefetin adayına destek yüzde 33 seviyesinde kaldı.

Abdulkadir Selvi’nin analizine göre bu sonuçlar, Türk insanının vefalı olduğunu ve ideolojik söylemler yerine somut hizmet üreten liderin yanında saf tuttuğunu bir kez daha tescilledi. Özgür Özel’in "yapılmadı" dediği her konut, AK Parti’nin hanesine artı puan olarak geri döndü.