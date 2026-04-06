Bursa’da sahte doktor skandalı! 3 suçtan aranan şüpheli yakalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa’da sahte doktor skandalı! 3 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, diş hekimi yetkisi olmadan sahte şekilde dişçilik yaptığı belirlenen ve 3 ayrı suçtan aranan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir diş polikliniğine operasyon düzenledi.

Yapılan kontrollerde C.T. isimli şahsın, herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen sahte dişçilik yaptığı ortaya çıkarıldı. Şüphelinin UYAP sorgusunda basit yaralama başta olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Öte yandan, sağlıksız şartlarda faaliyet gösterdiği belirlenen klinik mühürlenirken, içeride bulunan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

