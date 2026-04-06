Kamu bankalarının maaş zamları açıklandı
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kamu bankalarının personellerinin maaşına yapılacak zam oranı netleşti.
Ziraat Bankası, Halk Bank ve Ziraat Katılım Bankaları'nda ek protokol kapsamında çalışan personellerin maaşına en son 1 Kasım 2025'te %30 zam yapılmıştı.
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte çalışanların Mayıs ayı zam oranları netlik kazandı. Kamu bankalarında (Ziraat, Halkbank, Ziraat Katılım) ek protokole göre çalışanların zam oranı Ekim 2025- Mart 2026 olarak 6 aylık enflasyon + %3 olarak belirlenmişti.
Bu oranlara göre çalışanların maaşına yapılacak zam, Mayıs ayı itibariyle %17,84 olarak belirlendi.
Bu kapsamda çalışanlar, 01 Mayıs ve 01 Kasım tarihlerinde olmak üzere yılda 2 defa zam alacak.