Göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor Ege'de Sahil Güvenlik'ten film gibi operasyon

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor Ege'de Sahil Güvenlik'ten film gibi operasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir organizatör, kullandığı sürat motoruyla birlikte Ege Denizi’nde yaşanılan amansız bir kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Ayvalık’ın 22 Adasından biri olan Maden Adası açıklarında fırtınalı hava şartlarına rağmen Midilli Adası’na düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen sürat motoru bot, Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkatli takibi sonucu durduruldu.

Zorlu deniz şartlarında gerçekleştirilen operasyonda ekipler, yüksek dikkat gerektiren gemi manevralarıyla süratli botu kontrol altına alınmak üzereyken botu kullanan Tunus asıllı 45 yaşındaki A.H. isimli göçmen kaçakçısı zanlısı, Güneş Adası’na baştan kara vurarak kaçmaya başladı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Güneş Adası’nda geniş çaplı arama sonucunda yakalanan A.H. isimli zanlı gözaltına alındı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmanın ardından Tunus uyruklu A.H. Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin yurtdışına çıkma imkânı sağlama suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen sürat motoruna el konulurken, Ayvalık Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, milletin güvenliği ve insan hayatının korunması için gece gündüz demeden her daim görev başında olduklarını açıkladı

