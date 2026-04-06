Helal ekonomi katlanarak büyüyor! Bakan Bolat: 2028’de 3.4 trilyon dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliği ve Ticaret Bakanlığı ile Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Zirveye 110 ülkeden katılımcı ve 30 bin ziyaretçi kayıt yaptırdı.

Zirvenin açılışında konuşan Bolat, helal ticaretin yalnızca dini bir hassasiyet olmadığını; sağlık, kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik kriterlerini içeren küresel bir ekonomik model haline geldiğini dile getirdi. Helal ekonomisinin gıda, turizm, moda, finans, medya, kozmetik ve sağlık gibi geniş bir alanı kapsadığını hatırlattı.

İSLAM ÜLKELERİ İLE TİCARET 2.5 KAT ARTTI

Türkiye’nin İslam ülkeleriyle ticaretinin güçlenmeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları söyledi: “Türkiye’nin İslam ülkeleriyle ticaretinin toplam ticaret içindeki payı bugün yüzde 26’ya çıktı. Bu oran 22 yıl önce yalnızca yüzde 11’di.”

Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), D-8 ve İslam Kalkınma Bankası gibi platformlarda ekonomik işbirliklerini derinleştirmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ROLÜ GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin helal belgelendirme ve akreditasyonda uluslararası ölçekte güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Bolat, 2017’de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) 35 ülkeden 219 başvuru aldığını, 120 kuruluşa helal akreditasyon yetkisi verdiğini söyledi.

HAK’ın bugüne kadar 2 binden fazla ürün ve hizmeti belgelendirdiğini aktaran Bolat, IFHAB çatısı altında helal standartlarının küresel ölçekte uyumlaştırıldığına dikkat çekti.

Bolat, Müslüman tüketicilerin harcama gücüne ilişkin şu verileri paylaştı:

* 2024 sonu itibarıyla helal ürün ve hizmet harcamaları: 2,5 trilyon dolar

* 2028 tahmini: 3,4 trilyon dolar

* Helal gıda harcamaları 2028 tahmini: 2 trilyon dolar.