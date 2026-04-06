  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi! Kürtler Trump’ı satmış! Toroslar, yandaş semirtmeye döndü Atatürk maskesi ile milyarlık vurgun! İsrailli sunucudan İran'da nükleer bomba kullanılım önerisi! Siyonist şerefsizliği Konserlerle hizmet yaptığını zanneden CHP yönetimi iflas etti! Mansur Ankara’yı batırdı Mescid-i Aksa'da siyonist kuşatması: 1967’den bu yana en büyük tehdit! Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Bakan duyurdu: Türk gemisi geçti Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu! İran savaşı ABD'yi batırıyor: Günlük maliyet 1 milyar doları aştı
Uşak Belediye Başkanvekili belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
21 yaşındaki belediye işçisi ile otelde basılan CHP’li Özkan Yalım’ın yolsuzluktan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Uşak Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’li Hatice Özkan kazandı.

Uşak Belediyesi’nde yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınırken 21 yaşındaki belediye işçisi ile otelde fuhuş yaptığı ortaya çıkan Özkan Yalım, yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Uşak Belediyesinde bugün başkanvekilliği seçimi yapıldı. Oylamada CHP’nin adayı Hatice Özkan 18 oyla başkanvekili seçildi. AK Parti’nin adayı Şemsettin Karabulut ise 9 oyda kaldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23