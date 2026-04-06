Uşak Belediye Başkanvekili belli oldu
21 yaşındaki belediye işçisi ile otelde basılan CHP’li Özkan Yalım’ın yolsuzluktan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Uşak Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’li Hatice Özkan kazandı.
Uşak Belediyesi’nde yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınırken 21 yaşındaki belediye işçisi ile otelde fuhuş yaptığı ortaya çıkan Özkan Yalım, yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Uşak Belediyesinde bugün başkanvekilliği seçimi yapıldı. Oylamada CHP’nin adayı Hatice Özkan 18 oyla başkanvekili seçildi. AK Parti’nin adayı Şemsettin Karabulut ise 9 oyda kaldı.