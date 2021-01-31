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Gündem Turgut Özal'ın doktoru koronavirüse yenik düştü
Gündem

Turgut Özal'ın doktoru koronavirüse yenik düştü

Bir döneme damgasını vuran 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru olan ünlü Beyin Cerrahı Op. Dr. Cengiz Aslan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 22:59:00 -
Turgut Özal'ın doktoru koronavirüse yenik düştü

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Aslan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 1 aydan beri İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Aslan, bugün hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarındandı

Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Op. Dr. Cengiz Aslan, 1982 yılında Houston'da çalıştığı hastanede Turgut Özal'ı ağırlamış ve uzun süre Houston'daki evinde misafir etmişti. ABD'den Türkiye'ye dönüp Anavatan Partisi'ni kurup ilk seçimde Başbakan olan Turgut Özal, Dr. Cengiz Aslan'ı Türkiye'ye geri getirip özel doktoru olarak görevlendirmişti. Cengiz Aslan, Özal'ın vefat ettiği Nisan 1993 tarihine kadar özel doktorluğu ve can dostluğu yapmıştı.

Oğlunun yanına defnedilecek

Beyin Cerrahı Cengiz Aslan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle bir aydan beri İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Aslan, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşında vefat eden Cengiz Aslan'ın genç yaşta vefat eden oğlu Alp Aslan'ın yanına defnedileceği öğrenildi.

 

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