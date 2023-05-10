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Siyaset Turgut Özal'dan yıllar geçse de unutulmayacak şeriat, tarikat, hakikat tanımı!
Siyaset

Turgut Özal'dan yıllar geçse de unutulmayacak şeriat, tarikat, hakikat tanımı!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 23:36:00 -
Turgut Özal'dan yıllar geçse de unutulmayacak şeriat, tarikat, hakikat tanımı!

Turgut Özal'ın şeriat, hakikat ve tarikat tanımını yaptığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

8. cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın şeriat, tarikat, hakikat kavramlarını anlattığı videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Turgut Özal, ziyaret ettiği vatandaşlara şeriat, tarikat ve hakikatın anlamını anlattı. 

Özal, üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak bir anlatımla yüreklere böyle dokundu:

Beyazıt caminin şadırvanında yan yana oturmuş abdest alan üç adam düşünün…
Ve bahçeye aniden giren ızbandut gibi bir zorba, çok güçlü, eli kolu kuvvetli bir adam, keyfi olarak üçüne de (enselerine) sert birer tokat attı…

Birinci kişi, tokadı yiyince abdeste ara verip kalktı, hayırlısıyla yediği tokat şiddetinde bir tokatla cevap verdi.
Bu Şeriattır. Hakkını istedi ve aldı.
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İkincisi, tokadı yiyince şöyle bir tebessümle dönüp baktı.
Bakmasındaki maksat şu:
Cenab-ı Hak bana bir tokat göndermiş.
Acaba postacı kim?
Getiren kim?
Merak etti, ona baktı.
Bu tarikattır.

Üçüncüsü, dönüp bakmadı bile:
Kiminle gönderirse gönderir.
O’nun bileceği iştir, dedi.
Bu da hakikattir.

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