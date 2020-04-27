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Ekonomi

Turgut Özal Tıp Merkezine hava dezenfeksiyon cihazı bağışlandı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: -"Hem ultraviyole hem hepafiltre aracılığıyla yüzde 99,9 oranında koronavirüsü tuttuğu ve ortamı temizlediğini öğrendiğimiz bir cihaz. Hastanemize en uygun ve en çok istifade edebileceğimiz bir yere cihazı yerleştireceğiz"

2020-04-27 14:56:28 -
Turgut Özal Tıp Merkezine hava dezenfeksiyon cihazı bağışlandı

MALATYA (AA) - Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği "yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden özel hava temizleme cihazını" İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine bağışladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çalık Holding'in ürettiği hava dezenfeksiyon cihazının hastanelerine hediye edildiğini söyledi.

Cihazın İstanbul'daki büyük hastanelere de hediye edildiğini hatırlatan Kızılay, "Malatya'ya da iki cihaz getirildi. Cihazlardan biri Turgut Özal Tıp Merkezimize diğeri de Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine verilecek." dedi.

Prof. Dr. Kızılay, cihazın hastaneye önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu cihazın özelliği ortamın havasını üstten alarak önce ultraviyole ışınlarından geçiriyor sonra da hepafiltreden geçirerek temizleyip tekrar ortama veriyor. Cihaz bu özelliğiyle bugünlerde koronavirüs için çok önemli bir fonksiyon görecek. Hem ultraviyole hem hepafiltre aracılığıyla yüzde 99,9 oranında koronavirüsü tuttuğu ve ortamı temizlediğini öğrendiğimiz bir cihaz. Hastanemize en uygun ve en çok istifade edebileceğimiz bir yere cihazı yerleştireceğiz. Çalık Holding'in sahibi çok kıymetli hemşehrimiz Ahmet Çalık'a çok teşekkür ediyorum."

Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği "yeni tip koronavirüsü yok eden özel hava temizleme cihazlarını" 12 Nisan itibarıyla hastanelere teslim etmeye başlamıştı.


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