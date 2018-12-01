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Turgut Özal fotoğraflı Bush taziyesi

ABD Ankara Büyükelçiliği, bu sabah öldüğü duyurulan ABD eski Başkanı Bush için yayımladığı taziye mesajını, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın fotoğrafıyla paylaştı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:05
Turgut Özal fotoğraflı Bush taziyesi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından eski Başkan George H. W. Bush için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "ABD’nin 41. Başkanı George H. W. Bush’ın yasını tutuyoruz. Bush 94 yaşındaydı; II. Dünya Savaşı’nda, Kongre’de, CIA’de, Başkan Yrd. ve son olarak da Başkomutan sıfatıyla hayatını kamu hizmetine adamıştı. Tam bir Amerikalı ve gerçek bir ışık noktası olan Bush’un ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı. Taziyenin, Bush ile merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın birlikte çekildiği bir fotoğraf ile yayımlanması dikkat çekti. 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:05
  1. Turgut Özal
  2. ABD Ankara Büyükelçiliği
  3. Bush
  4. Taziye

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