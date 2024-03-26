Turgut Altınok’un 25’te bir bütçeyle yaptığı icraat Mansur Yavaş’a fark attı! “Altı ok” Altınok farkı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği bir araştırma, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 5 yıllık toplam bütçelerinin 25’te 1’i kadar bütçe ile Keçiören’de Büyükşehir’den daha fazla hizmet ürettiğini ortaya koydu.

Yavaş’ın “Ankara’ya 18 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık” açıklamasının gerçek olmadığı da araştırmadaki rakamlara yansıdı. Yavaş, 5 yılda Ankara’ya 4.5 milyon metrekare yeşil alan kazandırabildi. Geri kalan kısım ise Yavaş'tan önceki dönemde projesi bitirilmiş, faaliyete alınmış veya biraz eskimiş yeşil alanların revizyonu ile gerçekleşti. Yavaş'ın 2019 yılından buyana Ankaralılara verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı gibi mevcut hizmetlerde de aksamalar meydana geldi. Yavaş, 5 yılda 183 bin metrekarelik parkı yok etti ve 99 bin ağacı da söktü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL’ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı ise tespit edilebilmiş değil.

ABB’nin yapamadığını AK Parti belediyeleri yaptı

5 yılda kullandığı 363 milyar liralık devasa bütçesiyle 18 park ve 1 kreş yapan ABB’ye karşılık, Ankara’nın AK Partili ilçe belediyeleri Yavaş’ın yapmadığı kreşleri yaptı. Keçiören Belediyesi 5 yılda 5 kreş açarken, Sincan Belediyesi yıllık 1.3 Milyar TL bütçesi ile 5 yılda 5 tane sıfırdan kreş yaptı. 1 Milyar 193 Milyon TL bütçesi ile Mamak Belediyesi 2 kreş inşa etti. 959 Milyon TL bütçeli Altındağ ve 160 milyon bütçeye sahip Kahramankazan Belediyeleri de 1’er tane kreş inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu.

Yavaş'ın projelendirip başladığı proje yok!

akit’e konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, Mansur Yavaş 5 yıllık görev süresi boyunca 363 milyar lira bütçe kullandığını ve bu paraların nereye gittiğinin bilinmediğini söyledi?

Yalçın, “Yavaş, AK Parti döneminde başlanmış ve çoğu bitmek üzere olan projeleri açmaktan başka iş üretmedi. Sosyal yardımlarla insanların hayatına dokunduğunu ileri sürüyor. Ancak sosyal yardımlara giden pay belediye bütçesinin sadece yüzde 3’ü. Yaptığı belli başlı kavşaklar var, onlar da AK Parti döneminde başlanıp büyük oranda tamamlanmış olanlar. Yavaş, sadece son rötuşları yapıp açılışını gerçekleştirmiştir. Algı çalışmalarıyla kendisini çalışıyor gibi gösteriyor. Mesela Sincan’daki organize sanayi kavşağını kendi projesiymiş gibi sunuyor. Oysa bizim dönemimizde projenin yüzde 95’i bitmişti. En çok övündükleri Etimesgut İstasyon Caddesi Projesi’nin tamamı bizim dönemimizde hazırlanmış, Mansur Yavaş gelip asfaltını atıp son rötuşları yapmıştır. Sadece 2022 yılında 20 milyar lirayı bulan toplam 7 milyar liralık 12 usulsüzlük tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca yüzlerce milyon liralık seçim bütçesi kullanıyor. Bu paranın CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan geldiğini söylüyor ama il başkanlığının böyle bütçesi yok. Bu paranın kaynağını nedir? Seçim çalışmalarında belediyenin araçlarını, vinçlerini, çalışanlarını kullanıyor. Bu durum da usulsüz ve etik dışıdır” dedi.

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