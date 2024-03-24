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Gündem Turgut Altınok'tan Mansur'a şok suçlama: Hayallerin yetişmez! PKK'lı sitelere Ankara'nın parasını veriyor
Gündem

Turgut Altınok'tan Mansur'a şok suçlama: Hayallerin yetişmez! PKK'lı sitelere Ankara'nın parasını veriyor

Yeniakit Publisher
2024-03-24 19:43:00 -
Turgut Altınok'tan Mansur'a şok suçlama: Hayallerin yetişmez! PKK'lı sitelere Ankara'nın parasını veriyor

Cumhur İttifakı Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez." dedi. Altınok, Ankara'nın kaynaklarının PKK'lı sitelere akıtıldığını söyledi.

Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kırşehir Kaman Meşeköy Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Altınok, 31 Mart yerel seçimlerinde halkı sandığa davet ederek, "Yavaş'la beraber Ankara karanlığa gömüldü. Ne yapacağız 31 Mart'ta; Ankara'nın ışıklarını yakacak mıyız?" dedi. Keçiören'de var olan hizmetlerin devam etmesi gerektiğini belirten Altınok, "Keçiören'in parklarında, sokaklarında huzur olmalı. Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez. Bütün Türkiye, Atatürk Cumhuriyet Kulemize hayran. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde borçtan başka bir şey yok" diye konuştu.

'PKK'lı sitelere Ankara'nın parasını veriyor'

Mansur Yavaş'ın ekibinin PKK terör örgütü ile iş birliği içinde olduğunu öne süren Altınok, "Sayın Yavaş'ın basın danışmanı mıdır nedir, PKK'lı sitelere 'Altınok'un aleyhinde haber yapın' diye talimat veriyor. Bunların hepsi belli. Bir tanesini cezaevine attılar. Bunlar, PKK'lı hesaplar. Türkiye Cumhuriyeti'ne söven, Cumhurbaşkanımıza, Atatürk'e söven, bayrağımıza söven hain sitelere para veriyor. PKK'lı sitelere ABB'nin parasını veriyor. Bunlar, makam için her şeyini satan insanlar. Soygun düzeni, Altınok'un karşısında. Karşımızda rant imparatorluğu var karşımızda. Altınok, soygun çetelerinin adayı değil. Soygun düzeninin korkusu şu; 'Altınok gelirse Ankara'daki soygun dönemi biter; Ankara'nın sahibi biziz' diyorlar. Yüzlerinde bir maske var. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor" dedi.

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Yorumlar

hasel

Sanırım,istanbullu da aynı yolla veya başka yollarla geri kalmıyordur.Paraları denetleyici MİT elemanları olmalı.

Kocakurt

Mübarek Ramazan ayında bile yalan söylemeye, iftira etmeye devam ediyorlar.. Allah sizi bildiği gibi yapsın
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