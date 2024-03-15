Turgut Altınok'tan EYT'lilere büyük müjde!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur." dedi. Altınok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması halinde çeşitli gruplara ücretsiz ulaşım vaatlerinin EYT'den emekli olanları kapsayıp kapsamadığı sorusuna da yanıt verdi.

Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi'ndeki görevli doktor ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı. Tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Altınok, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Altınok, Kurtuluş Savaşı'nda 14 Mart'ın önemli bir dönüm noktasına sahip olduğunu belirtti.

EYT'LİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması halinde çeşitli gruplara ücretsiz ulaşım vaatlerinin EYT'den emekli olanları kapsayıp kapsamadığı sorusuna Altınok, şu cevabı verdi: "Emeklilerimiz başımızın tacı. Süre sınırı olmadan, istedikleri zaman otobüs, metro ve minibüslerden ücretsiz olarak yararlanacak. Özel halk otobüsleri ve dolmuşların ücretini belediye olarak vatandaşımızın yerine biz ödeyeceğiz. Ankara'da ulaşım 24 saat aralıksız sürecek. Emeklilerimiz de istediği zaman ulaşımdan sınırsız ve ücretsiz olarak yararlanacak."

ÖNE ÇIKAN VİDEO