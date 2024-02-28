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Gündem Turgut Altınok'tan büyük vaat: 500 bin kişiye iş imkanı sunacağız
Gündem

Turgut Altınok'tan büyük vaat: 500 bin kişiye iş imkanı sunacağız

Yeniakit Publisher
2024-02-28 17:27:00 -
Turgut Altınok'tan büyük vaat: 500 bin kişiye iş imkanı sunacağız

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, “10 yeni organize sanayi bölgemizde de 250-300 bin çalışan olacak. Yan sektörlerle birlikte toplam 500 bin kişiye iş imkânı sunacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, Keçiören Kalaba Meydanı’nda düzenlenen Hamsi Festivali’ne katıldı. Burada seçim konuşması yapan Altınok, proje ve vaatlerini seçmenlere anlattı. Altınok, istihdamı artırarak işsizlik problemine çözüm bulacaklarını ve 20 bin sosyal konutla dar gelirli aileleri ev sahibi yapacaklarını söyledi.

Altınok açılması planan Akyurt Fuat alanı ve yni organize sanayi bölgeleri ile ilgili şöyle konuştu:

“Hizmete açacağımız Akyurt Fuar Alanı’nda 20 bin çalışan olacak. 10 yeni organize sanayi bölgemizde de 250-300 bin çalışan olacak. Yan sektörlerle birlikte toplam 500 bin kişiye iş imkânı sunacağız. 20 bin konut yapacağız. Bu sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Kira fiyatları böylece düşecek.”

HAVALANI METROSU İHALESİNE ÇIKACAĞIZ

Başkan seçilmesi halinde 31 Mart’tan sonra havaalanı metrosunun ihalesini yapacaklarını ifade eden Altınok şu ifadeleri kullandı:
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“Havaalanı metromuzun ihalesini yapacağız. Metromuzu Keçiören’e bağlayacağız. Keçiören’i ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Sabah akşam trafik problemi var. Otobüsler balık istifi gibi. Cadde ve kaldırımlar bozuk, dökük. Mevcut kaldırımların bakımını yapamayan bir ABB yönetimi var. Ankara’da selde 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti. 20 yılda neden kimse yaşamını kaybetmemişti? Son 5 yılda neden kaybetti? Mazgalların dahi temizliğini yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı var. Makamlar ideolojilerin ya da hırsların deneme pisti değildir. Ankara’nın 5 yılında çileler, yitip giden canlar var. Tüm bu sorunları inşallah çözeceğiz, Ankara’yı bir dünya başkenti yapacağız.”

ANKETLER SAHTE VE GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Altınok gerçek anketin sokaklar olduğunu, manipülatif anketlere inanılmaması gerektiğini belirtti. Altınok, “Gerçek anket burada. Sahte anketler de var, inanmayın. Her gittiğimiz yerde sevgi seli var. Halk anketinde Altınok birinci, sizler birincisiniz. 31 Mart'ta Ankara kazanacak.” diye konuştu.

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