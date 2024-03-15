Turgut Altınok mal varlığını açıkladı! 'Tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir'

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında mal varlığını açıkladı.

"Biz dün neredeysek bugün de oradayız Değerli hemşehrilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır!" diyen Altınok, "Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Altınok, mal varlığıyla ilgili konuşulanlara ilişkin cevap da verdi.

Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler oluşturularak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

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Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir”