Turgut Altınok bir skandalı ortaya çıkardı: 500 milyar harcandı, ortada beş liralık hizmet yok!

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bir skandalı açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “katı atık toplama” adı altında konut ve iş yerlerinden aldığı ücretlerin 300 bin lirayı bulduğunu belirten Altınok, geçmişte alınmayan bu bedellerin Mansur Yavaş döneminde faturalara yansıtıldığını belirterek, küçük esnaftan yüz binlerce liraya varan tahsilatlar yapıldığını söyledi. “Bu bir hizmet bedeli değil, açıkça soygundur” diyen Altınok, belediyenin asli görevlerinden biri olan çöp toplamanın vatandaşa yüklenmesini eleştirirken, artan su faturaları, borç yükü ve harcamalarla birlikte Ankara’da büyük bir yönetim ve denetim sorunu yaşandığını savundu.

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan Yavaş yönelik sert eleştiriler geldi. Altınok, Mansur Yavaş’ın göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 500 milyar TL harcadığını ancak Ankara’da ortada hiçbir kayda değer hizmet olmadığını belirtti. Altınok, Yavaş döneminde artan su faturalarını, çöken projeleri, bakımsız parkları eleştirdi ve “katı atık toplama” adı altında alınan ve 300 bin lirayı bulan ücretleri ise “soygun” olarak nitelendirdi.

KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ TEPKİSİ: “BU AÇIKÇA SOYGUNDUR”

Altınok, özellikle son dönemde esnafın büyük tepki gösterdiği “katı atık toplama ücreti”ne yönelik çok sert konuştu.

“Bu katı atık toplama adı altında alınan para bir soygundur! Biz zamanında almadık. Mansur Yavaş hem Büyükşehir’de hem ilçelerde bunu başlattı. Küçük esnafa 8–10 bin lira, bazı işletmelere 100 bin, 200 bin, 500 bin lira, hatta milyon geliyor. Bu çöp toplama parası. Belediyenin asli görevi. Zaten çevre temizlik vergisi alınıyor. Bir de bunu çıkarıp vatandaşa yüklediler.”

Faturaların iş yerlerine aylık olarak yansıdığını belirten Altınok:

“Bir pastaneci 300 bin lira geldi dedi. Adam kendi çöpünü kamyonla taşısa bu kadar para çıkmaz. Ankara’da esnaf soyuluyor. Bu Mansur Yavaş vergisidir.” ifadelerini kullandı.

“500 MİLYAR HARCANDI, ORTADA BEŞ MİLYARLIK HİZMET YOK”

Altınok, Yavaş döneminin bütçe kullanımını sert sözlerle eleştirdi:

"Bakın, şu Ankara'ya; Mansur Yavaş göreve geldiğinden bu yana yedi yılda tam beş yüz milyar lira harcadı. Beş yüz milyar... Ankaralılar bunu iyi dinlesin, iyi düşünsün. Harcanan rakamdan bahsediyorum.

Bu kadar paranın içinde, halka sunulmuş yüzde onluk bir hizmet olsa, elli milyarlık bir eser ortaya çıkardı. Diyoruz ki; gelsin, CHP'ye oy veren vatandaşımız açıklasın: 'Ankara'da bu parayla yapılmış şu somut eser, şu kalıcı hizmet var?' Beş milyarlık bir iş bile gösteremezsiniz! Oysa bu, bütçenin sadece yüzde biri eder.

Peki, bu paralar nereye gitti? Bu kaynaklar geldi. Büyükşehir'e aktarılan paranın en az yüzde seksenini merkezi hükümet sağladı. Ancak, harcanan para beş yüz milyar liraya ulaştığı halde, Büyükşehir'in borcu daha da arttı. En az yirmi milyar lira borçlandı. Üstelik gayrimenkuller satıldı, yirmi milyar lira değerinde varlık elden çıkarıldı. Ankara'da yirmi milyarlık bir yatırım, bir dönüşüm görebiliyor muyuz?

CHP'ye oy veren hemşehrilerime soruyorum: Su faturaları katlanarak arttı, adeta petrol fiyatlarını geçti. Peki, buna karşılık Ankara'da yirmi milyarlık bir hizmet, bir eser gösterilebiliyor mu?"

Halk mecbur kalıyor. Ne yüzünüzü rahatça yıkayabiliyorsunuz, ne de yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Üstelik bir de arsenik tehlikesi var. Suyun kalitesi iyiden iyiye bozuldu, çöküş yaşıyor."

“ANKARA KAYBETTİ”

Altınok sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz kaybetmedik, Ankara kaybetti. CHP’ye oy veren vatandaş bile ‘Sana haksızlık ettik’ diyor. Mansur Yavaş hizmet için değil Cumhurbaşkanlığı için çalıştı. Ankara’nın dünya şehri olma fırsatı heba edildi.

“OTOBÜSLER HURDA, YOLLAR KÖY YOLUNDAN BETER”

Altınok, başkentteki ulaşım altyapısını da hedef aldı:

“Otobüsler dökülüyor. Türkiye’nin en pahalı şehri Ankara oldu. Ulaşım pahalı, metrolar hurda. Yollar köy yolundan beter. Bazı köyler Ankara’dan iyi durumda.”

Metro arızalarının saatlerce sürdüğünü, vatandaşın yazın sıcakta, kışın soğukta perişan olduğunu söyleyen Altınok, Ankara’nın “Türkiye’nin en başarısız yönetilen başkenti” olduğunu söyledi.

Altınok, Yavaş döneminde yapılan projelerin “ömrü olmayan” işler olduğunu ifade ederek:

“Gölbaşı’nda yaptığı yer çöktü, tekrar yaptı. Ümitköy’deki park çöktü. Yüzüncü Yıl Çarşısı’nın yerine belde belediyesi gibi çevre düzenlemesi yaptı, o da çöktü. Yaptığı her şey çöküyor. Ekip yok, vizyon yok.” dedi.

“KONSERLERDE AKIL ALMAZ RAKAMLAR: 65 MİLYON, 77 MİLYON…”

Yavaş yönetiminin konser harcamalarına da değinen Altınok, bu alandaki ihaleleri skandal olarak nitelendirdi:

“Biz dev bir Türk dünyası etkinliğini tüm masraflarıyla 600 bin liraya yaptık. Ebru Gündeş konseri 65 milyon, Mor ve Ötesi 77 milyon. Böyle bir soygun olamaz. Üç yüz misli fiyatlara konser yapılıyor. Bu ihaleleri yapan firma Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını yapan firma.“

"BİZ ANKARA’YA 100 KİLOMETRE METRO YAPACAKTIK”

Altınok, kendi projeleri ile Yavaş’ın yönetimini karşılaştırarak:

“Biz beş yılda yüz kilometre metro yapacaktık. Havaray, tüneller, katlı yollar… Ankara’da trafik sorunu çözülürdü. Yavaş'ın derdi yok. Sosyal medyada algı yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Ulus Tarih-Kültür Yolu Projesi: “Bizim dönemimizde çoktan bitmişti.

Altınok, kendi hazırladıkları geniş ölçekli kentsel dönüşüm ve kültür projelerinin Yavaş döneminde uygulanmadığını belirterek:

“Atatürk Bulvarı’ndan Hacı Bayram’a kadar tarih-kültür yolu projesi çoktan bitmişti. Ulus 24 saat yaşayan bir merkez olurdu. Adam iki tane duvar dikmiş, iki milyar ihale yapmış.” dedi.