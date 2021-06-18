Turgay Yıldız'dan tepki çeken sözler! 'Allah'a rezervasyon yaptıracağım'

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın, Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Paramount Hotel’e ilişkin iddiaları ve sonrasında yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Yıldız, sözde mizah için yapılan videda tepki çeken ifadeler kullandı.

'Allah'a rezervasyon yaptıracağım'

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Paramount Hotel’e ilişkin iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Turgay Yıldız, videoda sözde Paramount Hotel'le görüşme gerçekleştiriyor. Yıldız, otelin gecelik fiyatını öğrenmesinin ardından ise tepki çeken sözler sarf ediyor. Turgay Yıldız, "Her şeyin bir sahibi var hacım. Siz böyle konuşup duruyorsunuz ama her şeyin sahibi yüce yaradan. Rezevasyonu ona yaptıracağım artık. Allah'ım diyeceğim orada bir hafta kalmak istiyorum bana müsaade eder misin diyeceğim?" ifadelerini kullanıyor.