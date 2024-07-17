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Medya Turgay Güler'den 15 Temmuz gecesiyle ilgili ortalığı ayağa kaldıracak çıkış! “İspat edemem belki ama yemin edebilirim" diyerek büyük bombayı patlattı
Medya

Turgay Güler'den 15 Temmuz gecesiyle ilgili ortalığı ayağa kaldıracak çıkış! “İspat edemem belki ama yemin edebilirim" diyerek büyük bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 12:25:00 -
Turgay Güler'den 15 Temmuz gecesiyle ilgili ortalığı ayağa kaldıracak çıkış! "İspat edemem belki ama yemin edebilirim" diyerek büyük bombayı patlattı

Turgay Güler, FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal'ın devrilmesiyle başlayan süreci yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir tercih olarak CHP'nin başına getirildiğini ifade eden Güler, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için çaba harcadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi güvenli bir şekilde havalimanından ayrıldığını hatırlatan Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Turgay Güler, FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal'ın devrilmesiyle başlayan süreci yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir tercih olarak CHP'nin başına getirildiğini ifade eden Güler, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için çaba harcadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi güvenli bir şekilde havalimanından ayrıldığını hatırlatan Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Süreç, merhum Deniz Baykal'ın FETÖ'nin kaset kumpasıyla devrilmesiyle başladı. Normal şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına gelemezdi. Ancak getirilirdi. Şüphesiz Kemal Bey bilinçli bir tercihti. Öyle ki birkaç yıl öncesinden pişirilmeye başlanmıştı.

Onur Öymen 'Kılıçdaroğlu tehlikesini' vaktiyle Baykal'a defalarca anlatmıştı.Ama Baykal bu tehlikeye ilişkin bir tedbir alamadı.

Alamadı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Derken Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçti. Yıl 2010. Türkiye tam on üç yıl sürecek bir kaos dönemine girdiğinin farkında değildi. Kemal Bey siyaseti ifsat üzerine görevliydi. Gezi kalkışmasında ülkeyi af buyurun karpuz gibi ortadan ikiye böldü. Bütün siyasetini 'Erdoğan nefreti' üzerine inşa etti.

17/25 Aralık darbesinde FETÖ'nün sözcülüğüne soyundu.

15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yoğun çaba harcadı.

Elbette 15 Temmuz'u unutmayacağız! Peki ya Kılıçdaroğlu'nu?

Kemal Bey darbe gecesi Ankara'dan İstanbul'a geldi. Önceden belirlenmiş hiçbir programı yoktu. Hatta rezervasyonu yapılmış bir oteli de! Atatürk Havalimanı'na indiğinde VİP'in önünde FETÖ'cülerin tankları vardı. Kemal Bey VİP'ten ayrılacakken koruma müdürü tarafından uyarıldı ve içeriye geri döndürüldü. O ara bir telefon trafiği sağlandı. O tanklar Kemal Bey güven içerisinde havalimanından ayrılsın diye çekildiler!

Bugün hala o telefon trafiği aydınlatılamadı! Yazık!

Neyse...

Kemal Bey havalimanından ayrıldı, doğruca Bakırköy Belediye Başkanının konutuna geçti. Darbeyi, olanı biteni televizyon karşısında kahvesini yudumlarken izledi.

Duşunu almış, traşını olmuş, kıyafetlerini değiştirip kırmızı kravat takmıştı.

Kırmızı!

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım o gece Kemal Bey'i aradı. Kendisinden' CHP teşkilatlarını işgale direnmek için meydanlara çağırmasını' istedi. Lakin Kemal Bey'in verdiği cevap karşısında şok oldu. Kemal Bey 'iyi de meydanlarda CHP teşkilatlarının güvenliğini kim sağlayacak' dedi.

İspat edemem belki ama yemin edebilirim! Kemal Bey'in darbe olacağından haberi vardı. O gece Erdoğan'ın şehadet haberini bekliyordu. Darbenin başarılı olacağına inandırılmıştı.

İktidarı anahtar teslim devralmayı bekliyordu.

Eyvallah! 15 Temmuz'u unutmayacağız! Ama bunları da unutmamamız lazım."

 

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Yorumlar

Sadettin

İ.melih Gökçek neredeydi.

Mustafa

Kemal Kılıçdaroğlu danışmanı Fetocu idi baylok atıldı mı atıldı O Temmuz gecesi millet can verirken kanı akarken o iki hayin TV bakıp kahve iciyorken kime mesajlar verildiğini Tahmin ediyorum.Feto Amerika derin devletine PKK İngiliz istikbartina. Kâhpelik ediyordu hata ki SSK döneminden Bugün dahil Türkiye yi karstirmak için çok çaba veriyor CHP HDP destek veriyor Bu çoğalır gelir gün gelir bu söylemler kan döker o zaman hesabı kim verir onlar Fetoculer gibi ait olduğu efendilerine gider Ya sen? Seçmen futbol takımı tutar gibi parti tutuyor bilerek isteyerek kemikleşmiş akıl ile iftira yalan söylüyor terör örgütü destek veriyor oy veriyor Hayret seçmeni görmez duymaz olmuş. Sonra Atam izindeyiz hadi ordan
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