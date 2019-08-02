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Turgay Erdem’den Bursaspor için iki teklif

Bursaspor’un içinde bulunduğu mâlî çıkmaza yönelik Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den iki ayrı teklif geldi.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:14
Turgay Erdem’den Bursaspor için iki teklif

Bursaspor’un içinde bulunduğu mâlî çıkmaza yönelik Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den iki ayrı teklif geldi. "Radikal tedbirler şart" diyen Erdem, "Bursaspor için elimizi taşın altına koyarız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.


Bursaspor’a ilişkin açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, "Bursaspor 5 büyükten biri. Bu duruma düşmesini gerçekten kimse istemezdi. Şampiyonluğu olan bir takımın bu duruma düşmesi bizi ciddi anlamda üzüyor. Bir Bursalı olarak, bir Bursaspor Kongre üyesi olarak benim en çok üzüldüğüm konulardan biri" dedi.



"Milletvekilleri devreye girmeli"


Geçtiğimiz haftalarda Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında şehir protokolünün Bursaspor yönetimiyle bir araya geldiğini hatırlatan Erdem, şunları söyledi:


"Maalesef çok somut öneriler ortaya çıkmadı. Bir tek bizler ’Radikal kararlar vermemiz lazım, bunun için de milletvekillerinin görev almaları gerekiyor’ dedik. Çok basit bir öneri sunduk. Bursaspor’un şu an tesislerinin bulunduğu bir arazi var. Burası Hazine’ye ait. Yaklaşık 80 dönüm civarında bir alan: Buradaki mülkiyetin düşük bir ücret karşılığında Bursaspor’a verilmesi. Bu yapılabilir. Maliye Bakanlığı bu tür işlemleri birçok yerde yapmıştır. Bu alanın Bursaspor’a verilmesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin de bu alan üzerinde bir imar tasarrufunu gerçekleştirmesi halinde, Bursaspor buradan ciddi anlamda bir değer kazanacaktır. Bu değer de Bursaspor’un borçlarının hemen hemen tamamını karşılayacaktır. Zor bir iş değil. Biraz siyasi çalışmayla yapılacak bir konudur."



"BTSO kampanya başlatabilir"


İkinci bir görüş daha dile getiren Erdem, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 40 bin üyesi var. Her üyeden bin kira ya da 10 bin lira gibi, 10 ayda biner biner vermesi kaydıyla bile 400 milyon gibi bir gelir elde edilebilir. Bunun için bir kampanya yapılabilir. Bu kampanyayı BTSO üstlenebilir. Bir taraftan imarla ilgili kısma milletvekilleri sahip çıkabilir. Bu bir defaya mahsus olarak yapılır ve ondan sonra da kontrollü bir şekilde kulübün yönetilmesi lazım" dedi.



"Radikal kararlar şart"


Radikal bir çalışma yapılmadan Bursaspor’un çıkmazdan kurtulamayacağını belirten Erdem, "Bazıları Ben mi yaptım bu borcu diyor. Bu yıllardan beri süregelen bir sorun. Bugün karşımıza çıkmış ve artık ligden düşmüşüz. Tahtanın açılması konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor" diye konuştu.



"Elimizi taşın altına koyarız"


Nilüfer Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi loca desteğine devam edeceklerini kaydeden Erdem, "Belediye olarak yapabileceğimiz o. Ama Bursa çapında yapılacak kampanyaya da destek oluruz. Biz de elimizi taşın altına koyarız Bursaspor için. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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