Turgay Erdem: “30 Ağustos herkesin bayramıdır”

30 Ağustos’ta Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi bu yılda Nilüfer’de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 30 Ağustos’un dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı tarih olduğunu vurguladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine değinen Başkan Turgay Erdem, “Bundan 97 yıl önce Mustafa Kemal’in başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, sonuçları itibarıyla çok önemli bir zaferdir. Ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. 30 Ağustos, emperyalizmin pençesinde perişan edilmeye çalışılmış bir halkın ayaklarının üstüne kalktığı gündür. 30 Ağustos, köyünden gelip üniversitede eğitim alan gencin bayramıdır. Seçme ve seçilme hakkını kullanan kadınların bayramıdır. Milyonları doyurmak için alın terini toprağa döken köylünün bayramıdır. Kısacası hepimizin bayramıdır. O nedenle “Zafer Hepimizin” diyoruz ve Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Kurtuluş Savaşı sürecinin, Anadolu coğrafyası için çok zor şartlarda verilen bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Bu mücadele ruhu ve Atatürk’ün halkıyla birlikte hayata geçirdiği devrimler, tarih boyunca tüm ezilmiş halkların mücadelesine de esin kaynağı oldu. Çağdaş Türkiye’nin temellerini oluşturan ilkeleri, bugün hala bizlere yol gösteren bir ışıktır ve her zaman da öyle kalacaktır. Bütün ulusumuzun Zafer Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.