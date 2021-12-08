Turgay Ciner'in Habertürk'ünden CHP'ye ince dokunuşlar! Böyle algı operasyonu görülmedi
Habertürk, burun ameliyata geçiren CHP'li Özgür Özel'in TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaralandığını söyleyerek algı operasyonuna imza attı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün TBMM'de yaptığı açıklamaları okuyucularıyla paylaşan Habertürk, büyük bir algı operasyonuna imza attı. Kurum, pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri öncesinde burnundan operasyon geçiren Özel'in, 'TBMM'de yaşanan kavgada burnundan yaralandığını' öne sürdü.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de devam eden 2022 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.
Habertürk'ten CHP'li Özgür Özel algısı
Açıklamaları okuyucularıyla paylaşan Turgay Ciner'in sahibi olduğu Habertürk, büyük bir algı operasyonuna imza atarak bütçe görüşmeleri öncesinde burnundan operasyon geçiren Özel'in TBMM'de yaşanan kavgada burnundan yaralandığını öne sürdü.
Bütçe görüşmeleri öncesi burnu bantlıydı
Özgür Özel, bütçe görüşmelerinin başladığı 6 Aralık 2021 Pazartesi günü öncesinde de benzer şekilde kameraların karşısında yer almıştı.
Öte yandan Özel, burnundaki bandajın geçirdiği bir ameliyat nedeniyle olduğunu ifade etmişti.