TÜRFAD’dan TFF’ye play-off ve play-out önerisi

Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı Levent Erdoğan, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun geri kalanında temmuz veya ağustos ayı içinde play-off ve play-out sistemi uygulanması önerisinde bulundu.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Başkanı Levent Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran’da başlatma kararı vermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyanın içinde bulunduğu korona virüs salgınına Türkiye’nin etkilendiğini ve birçok faaliyetler gibi futbolu da durdurduğunu ifade eden Erdoğan, "Günümüzde futbol ayrı bir endüstri dalı oldu. Liglerin durdurulması, sosyal ve ekonomisi olan futbolumuzu derinden etkilemiştir. Karşılaşmaların yapılmaması başta kulüplerimizi, futbolseverleri, taraftarları, yayıncı kuruluşu ve tabii ki TFF’yi üzmüş hatta içinden çıkılamaz ve karar verilemez bir duruma getirmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun bu hususta kesin bir karar verememesi, kararı özerk federasyon olan TFF’ye bırakması ile TFF’nin 12 Haziran’da maçların oynatılması kararı gündeme gelmiştir. TFF’nin kararı ise kulüplerin ekonomilerine fayda sağlar düşüncesiyle profesyonel liglerin kalan sekiz haftasının oynanmasından yanadır. Bu kararın içinde bulunduğumuz şartlarda, ileride telafi edilemez yaraların açılmasına imkan sağlayacağından endişeliyiz. Dünyada bir çok ülkenin liglerini oynamadan bitirme kararını aldığını biliyoruz. Ülkemizde Süper Lig ve 1. Lig’de çok ciddi tedbirlerin alınması halinde oynanabileceği düşünülebilir. Ancak görüleceği üzere bu gün, Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ankaragücü kulüplerinde bazı futbolcu ve görevli personellere virüsün bulaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca bağışıklığı güçlü olan bazı kişileri de virüsün etkilemediği biliniyor. Müsabakalar sırasında 2 metrelik mesafenin korunamayacağı, bu durumda bir kişide virüsün tespiti halinde de tüm takımın karantinaya alınacağı kesindir. Bu nedenlerden dolayı TÜRFAD olarak karşılaşmaların çok kısa bir zaman dilimi içinde oynanmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Play-off ve play-out önerisi

TFF’nin UEFA’ya göndereceği takımları tespit etme sorumluluğunun olduğunu belirten Levent Erdoğan, "Bunun için de, TFF’nin statüye koyacağı ek bir madde ile Süper Lig’de üst sıralamada ilk üç takım ile ikinci üç takımı kura ile eşleştirip tek maç usulü, yenenin üst sıraları belirlemesi, birinci olan takımı 2019-2020 şampiyonu ilan edilmesi daha uygun olacaktır. Maç sonucu eşitlik durumunda ise, sonuç uzatmalar ve seri penaltı atışları ile belirlenir. Müsabakalarda futbol talimatları geçerli olmalıdır. Ayrıca sıralamada puanların eşit olması durumunda lig puan tablosundaki sıralama averaj olarak kabul edilmeli ve buna göre de sıralama belirlenmelidir. Süper Lig’in en alt sıradaki üç takımı ile 1. Lig’in üst sırasındaki takım tek maç play-out oynayarak bulundukları yeri belirler. Galip gelenlerin Süper Lig’de kalması, yenilenlerin önümüzdeki sezonda 1. Lig’de devam etmesi gerekir. 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve BAL takımları yeni sezonda kaldıkları liglerde devam etmelidirler. Bu durumda müsabakalar, TFF Yönetim Kurulu’nun temmuz veya ağustos ayı içinde uygun göreceği iki gün gibi çok kısa bir zaman dilimi içinde başlar ve bitebilir. Futbol Ailesi olarak futbol camiasında bir kişinin dahi virüsten kaybedilmesi tüm spor camiamızı derinden üzer. Yaşamak her insanın hakkıdır. Nihai karar Türkiye Futbol Federasyonuna aittir" şeklinde konuştu.