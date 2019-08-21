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TÜRFAD’dan ’İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır’ etkinliği

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Samsun Şubesinin düzenlediği ’İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır’ etkinliğinde, futbola emeği geçen insanlar ödüllendirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:25
TÜRFAD’dan ’İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır’ etkinliği

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Samsun Şubesinin düzenlediği ’İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır’ etkinliğinde, futbola emeği geçen insanlar ödüllendirildi.


Yakakent ilçesindeki bir kafede düzenlenen etkinlikte futbola emeği geçmiş ve halen emek veren değerler ve marka isimlere plaket verildi. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte duygu yüklü anlar da yaşandı. 1968 yılında Yakakentspor’un takım kaptanı olan, Samsunspor’un efsane futbolcusu Nuri Asan’ın ağabeyi 82 yaşındaki Özdemir Asan ile ilçeye ilk spor sahalarını kazandıran 90 yaşındaki Necat Arat’ın birbirlerine plaket takdim etmeleri, etkinliğe damga vurdu.



Futbol tarihine adını yazdırmış 214 isim


Törenin açılış konuşmasını yapan TÜRFAD Samsun Şube Başkanı Gültekin Kulllukçu, "Derneğimiz, futbolun en alt kademesinden en üst kademesine kadar emek vermiş, başarılı olmuş, kabul görmüş ve hizmetleri takdir edilen değerli futbol adamlarımıza vefa borcunu yerine getirmeyi görev saymaktadır. Bu amaçla bugüne kadar futbol tarihine ismini yazdırmış 214 arkadaşımızı ödüllendirdik. Vefa ve saygının gelecek kuşaklarca da sürdürülmesi hususunda uğraş vermek bizler için önemli bir görevdir. Aramızda bulunmayanlar ile ebediyete göçmüş değerli futbol adamlarımızın emek ve gayretlerini unutmuyor, bir kez daha takdir ve şükranla hatırlıyor ve anıyoruz" dedi.



İsmail Uyanık: “Ne mutlu hatırlananlara”


Törene yoğun işleri nedeniyle katılamayan ancak bir mesaj gönderen Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ise, ’İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır’ etkinliğini düzenleyen TÜRFAD’ı kutlayarak, "İnsanlar, yaşarken de anılmalı, takdir edilmeli. Çabaları ödüllendirilmeli ve unutulmamalıdır. Gelişmişliğin ölçütünün vefa ve saygı olduğunu biliyoruz ve Yılport Samsunspor A.Ş. olarak Samsun ve ilçelerimizle birlikte bu çerçevenin içini doldurmak için gayret sarf ediyoruz. Ne mutlu hatırlananlara, ne mutlu hatırlayanlara ve hatırlatanlara" ifadelerini kullandı.


Etkinlik düzenlenen kokteyl ile son buldu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:25
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