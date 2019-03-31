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Türel: "Söz milletin"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel, Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:12
Türel: "Söz milletin"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel, Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Türel, “Ümit ediyorum ki Antalya’nın yükseliş dönemi aynı şekilde devam edecektir. Söz milletin diyoruz” dedi.


Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne eşi Ebru Türel, oğulları Akın ve Akant ile birlikte gelen Başkan Türel, 1006 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu seçimde vatandaşlarla birlikte sıra bekleyen Türel, diğer sandıkları da ziyaret ederek, sandık görevlileri ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



“Söz milletin”


Gazetecilere açıklama yapan Menderes Türel, bugünün Antalya’nın geleceği için önemine değindi. Vatandaşların, Antalya’nın 5 senesine imza atılacak tarihi karara varacaklarını ifade eden Türel, “Bu kararın neticesinde hepimizin temennisi Antalya’nın ve milletimizin kazanması. Antalyalıların kazanması. Ümit ediyorum ki Antalya’nın yükseliş dönemi aynı şekilde devam edecektir. Söz milletin diyoruz” dedi.



“Aile geleneği haline geldi”


Aile bireyleriyle beraber oy kullanmanın aile geleneği haline geldiğini kaydeden Türel, “Bütün seçimlerde doğduklarından beri onlarla beraber sandık başına geliyor ve oy kullanıyoruz. Bir dahaki seçimde Akant oy kullanma hakkına sahip olacak. Onların demokrasiye alışkanlıklarını geliştirmeye fayda oluyor diye düşünüyorum” diye konuştu.


Ebru Türel ise seçimin vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:12
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