Türbesini “Alpler” koruyor! Osman Gazi için saygı nöbeti
Bursa’da Tophane Parkı’nda bulunan Osman Gazi Türbesi’nde yaklaşık bir aydır alp kıyafetli jandarma personeli tarafından saygı nöbeti tutuluyor.
Hasan Özan Bursa
Osman Gazi Türbesi’ndeki saygı nöbeti ziyaretçileri duygulandırıyor. Bursa’da şehre hakim bir tepedeki tarihi Tophane Parkı’nda bulunan türbenin önünde yaklaşık bir aydır alp kıyafetli jandarma personeli tarafından saygı nöbeti tutuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşu olan 11 Eylül’de hayata geçirilen uygulamanın büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.