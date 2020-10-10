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Yerel Türbesini “Alpler” koruyor! Osman Gazi için saygı nöbeti
Yerel

Türbesini “Alpler” koruyor! Osman Gazi için saygı nöbeti

Bursa’da Tophane Parkı’nda bulunan Osman Gazi Türbesi’nde yaklaşık bir aydır alp kıyafetli jandarma personeli tarafından saygı nöbeti tutuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:57:00 - 2020-10-10 09:58:13
Türbesini “Alpler” koruyor! Osman Gazi için saygı nöbeti

 Hasan Özan  Bursa 

Osman Gazi Türbesi’ndeki saygı nöbeti ziyaretçileri duygulandırıyor. Bursa’da şehre hakim bir tepedeki tarihi Tophane Parkı’nda bulunan türbenin önünde yaklaşık bir aydır alp kıyafetli jandarma personeli tarafından saygı nöbeti tutuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşu olan 11 Eylül’de hayata geçirilen uygulamanın büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.

Yeni Akit Gazetesi

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