TurAz Kartalı 2019 tatbikatı devam ediyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Azerbaycan ve Türk Hava kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı TurAz Kartalı 2019 devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye Hava Kuvvetlerince iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında organize edilen tatbikat kapsamında taktiksel uçuşlar gerçekleştirildi. Tatbikatta, karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesine yönelik görevler icra edildi. Uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışlar yapıldı. Tatbikata Pakistan Hava Kuvvetleri temsilcileri gözlemci olarak katılıyor. 2 Eylül'de başlayan tatbikatta iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor. Tatbikat, 16 Eylül'e kadar devam edecek.



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