TÜRASAŞ işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 10.01.2022 - 14/01/2022 tarihleri arasında yapılacak.

Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, noter kurası ve sözlü sınav ile belirlenecektir.

Noter kura çekimi 21/01/2022 Cuma günü saat 15:00’da Genel Müdürlüğümüzde COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.turasas.gov.tr/ adresinden duyuru yapılacaktır.

Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

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