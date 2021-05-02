Turanşah nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Turanşan gerçekte nasıl öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turanşah, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın başına bela oluyor. Batinilerni tuzaklarıyla boğuşan Sultan Melikşah, bir yandan da yiğeni Turanşah'ın türlü hileleriyle başa çıkmak için mücadele etmekte.

Turanşah, Kirman Selçuklu meliki, Kavurd Bey'in oğludur. Kardeşi Sultanşah'ın ölümünden sonra tahta çıktı. Görev süresi boyunca, Selçuklu ilişkileri yeniden kötüleşti, Terken Hatun kendileri ile savaş durumuna geçti.

1097'de Fars Vilayeti Terken Hatun ile yaptıkları savaşı kazanmış olsa da savaşta aldığı yaralar nedeniyle kısa bir süre sonra öldü.Kirman'daki Melik Turanşah Camii, onun emriyle inşa edildi.