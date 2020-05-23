  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Turanlı’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:58:37 -
Turanlı’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Korona virüsle mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ifade eden Başkan Turanlı, millet olarak elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.


Başkan Turanlı, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık ve buruk bir bayram yaşıyoruz. Korona Virüs tedbirleri kapsamında kendi yerelimizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı gerekli önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmadığını düşünüyorum. Mesele toplumsal sağlık olunca elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz inşallah. Bu vesile ile tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, evlerimizde geçirmek zorunda kalacağımız bu özel günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız ve aynı sofrada buluşacağımız günlerin yakın olması duası ve dileğiyle herkese hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim” dedi.


Başkan Turanlı, 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayıp 26 Mayıs gece 24.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Kahta Belediyesinin ihtiyaç duyulan tüm birimleri ile vatandaşların hizmetinde olacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı