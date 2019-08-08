Turan Bedirhanoğlu kimdir? Turan Bedirhanoğlu Küçükçekmece Kaymakamlığı atama

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı. Şırnak Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediyesi Kayyumu Turan Bedirhanoğlu İstanbul-Küçükçekmece Kaymakamlığına atandı. Peki Turan Bedirhanoğlu kimdir? Turan Bedirhanoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Turan Bedirhanoğlu biyografisi.

Turan Bedirhanoğlu kimdir?

Turan Bedirhanoğlu, 1984 yılında Bitlis'te doğdu. İlk, orta öğrenimini Tatvan'da, lise öğrenimini ise Bitlis’te tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.2008 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Bayburt Kaymakam Adayı olarak başladı. Bayburt’ ta başladığı İl Stajının akabinde, Muğla İlinde Teftiş stajı ve Antalya’nın Kemer ilçesinde Refiklik stajlarını tamamladı. Ordu ili Çatalpınar ve Çaybaşı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa ettikten sonra Yurt Dışı Staj programı çerçevesinde Federal Almanya Cumhuriyetinde Dil eğitimi ve Kamu Yönetim Yapısını incelemek üzere bir yıl süre ile bulundu. Daha sonra Kayseri-Sarız ve Ordu-Çamaş ilçelerinde Kaymakamlık görevini yerine getirdi. 2014 yılında ise Müşterek Kararname ile Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Turan Bedirhanoğlu Şırnak Vali Yardımcılığı görevini sürdürüken 5 Kasım 2016 tarihinde Şırnak Belediyesine kayyum olarak atandı. ‘Türk ve Osmanlı Bürokrasisi’ hakkında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamış olan Bedirhanoğlu, Almanca ve İngilizce bilmektedir.