Turan Aydoğan kimdir nerelidir nerelidir? Turan Aydoğan hayatı biyografisi
Turan Aydoğan’ın İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tavsiyesi üzerine CHP Parti Meclisi’ne (PM) gireceği iddia edilmesi üzerine Turan Aydoğan’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Turan Aydoğan, CHP İstanbul milletvekili aynı zamanda Adalet Komisyonu Üyesidir. Peki Turan Aydoğan kimdir nerelidir? İşte Turan Aydoğan hayatı biyografisi.
Av. Turan Aydoğan 05 Mayıs 1964'te Torul'da doğdu. Baba adı Etem, anne adı Ayşe'dir. İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1987 yılında bitirdi.
Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak devam etti. 2012 yılından beri CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevi devam ederken, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Aydoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.