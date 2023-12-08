Tur operatörleri Hac ve Umre turları için bilet satmaya başladı: ‘Umre + Süper Kupa’ paketi! Türkiye'den seyahat

Hac ve Umre turları düzenleyen şirketler Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçını kendileri için fırsata çevirerek, Umre ve Süper Kupa’ turları düzenlemeye başladı.

Tur operatörleri Umre + Süper Kupa turu satmaya başladı

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oynayacağı Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynatılması kararının ardından Hac ve umre organizasyonu şirketleri final maçını fırsata çevirdi. Bir organizasyon şirketi “Umre ve Süper Kupa” adıyla özel bir tur paketi hazırladı.

Oda TV’nin haberine göre TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan’da yapılması konusunda Arap yetkililerle ve her iki kulüple anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

TFF’den yapılan son duyuruya göre; 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanıyor. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda yapılacak maç saat 20.45’te başlayacak.

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Hac ve Umre turları düzenleyen şirketler ise oynanacak olan final maçını kendileri için fırsata çevirdi. “Salambooking” isimli bir tur organizasyon şirketi, “Umre ve Süper Kupa turu” adında bir paket hazırladı.

Şirketin yayınladığı 6 günlük tur paketine göre, 29 Aralık’ta oynanacak final için 25 Aralık’ta katılımcılar Suudi Arabistan’a götürülecek. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentine, oradan da VIP transfer ile Mekke’ye gidilecek.

Rehberli umre programı sonrası ise turun ikinci günü hızlı trenle Medine’ye ulaşım sağlanacak.

Medine’de iki günün ardından, üçüncü gün final maçının oynanacağı Riyad kentine geçilecek. Burada bir günlük serbest zamanın ardından 29 Aralık’ta final heyecanı yaşanacak.

30 Aralık Cumartesi günü ise İstanbul’a geri dönüş yapılacak. Düzenlenecek olan turun fiyatı her şey dahil olarak bin 497 dolar olarak açıklandı.6 günlük tur kapsamında konukların tüm ulaşımı VIP Transfer araçları ile sağlanacak.

Ayrıca düzenlenen turun TÜRSAB güvencesi kapsamında olduğu da belirtildi.