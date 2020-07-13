Tüpraş'tan genç yeteneklere online çalışma deneyimi ve yaz stajı imkanı

KOCAELİ (AA) - Tüpraş'ın, üniversite öğrencilerine yönelik "Nextremers" programı kapsamında gençler, online olarak eğitim ve projelere katılarak uzaktan çalışma deneyimi yaşıyor.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında uygulamaya alınacak staj programıyla üniversite öğrencileri yaz stajlarını online olarak uzaktan tamamlayabilecek.



Dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre eden Tüpraş, yetenek yönetimi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde üniversite öğrencilerinin yer aldığı projeleri de online sürdürüyor.

Tüpraş'ın, üniversite öğrencilerine gerçek bir çalışma ortamı deneyimi sunan genç yetenek programı “Nextremers Proje Öğrencisi Programı", pandemi döneminde de online eğitim ve içerikleriyle öğrencilerin gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.



Tüpraş Genel Müdürlüğü ile İzmit, İzmir ve Kırıkkale rafinerilerinde uygulanan program kapsamında öğrenciler, uzaktan çalışma deneyimi yaşarken, online eğitimler almaya ve çalıştıkları departmanlarına destek vermeye devam etti. Öğrenciler ayrıca, pandemi döneminde aldıkları inovatif fikir üretme eğitimlerini de tamamladı.

"Nextremers" proje öğrencileri gelişimlerini, tasarım odaklı düşünme eğitimleriyle devam ettirecek. Böylece üretecekleri projelerle yeni dönemde programa katılacak Nextremers'ların yaşayacağı deneyimin tasarlanmasına da katkı sağlayacaklar.

Yeni dönemde kariyerlerine ilk adımı Tüpraş'ta atmak ve programın bir parçası olmak isteyen 4 bin 500'den fazla üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi, 23 Şubat-15 Mart'ta projeye başvurdu.

Pandemi süresince de dijital araçlar üzerinden yetenekleri ve yetkinlikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilen öğrencilerden son aşamaya geçenler, dijital ortamda gerçekleştirilen birebir mülakatlara katılmaya devam ediyor. Değerlendirme süreci tamamlanarak yeni dönem Nextremers'ları temmuz sonunda belirlenmiş olacak.



- Online yaz stajı programı ağustos ayında başlıyor



Nextremers programının yanı sıra ağustos ve eylül aylarında Tüpraş'ta yaz stajına başlayacak üniversite öğrencileri, bu süreci online olarak uzaktan tamamlama fırsatına sahip olacak.

Yaklaşık 5 bin 600 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 300 üniversite öğrencisi Tüpraş'ta online yaz stajı deneyimini yaşayacak. Stajlarına oryantasyon eğitimiyle başlayacak öğrenciler, grup mentorluk desteğiyle Tüpraş'ı daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Stajyerler öğrenim sürecinde "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne yönelik Tüpraş özelinde proje fikirleri geliştirecek. Projelerini geliştirirken destekleyici eğitimler de alacak olan öğrenciler, fikirlerini Tüpraş mentorlarından ve yöneticilerden oluşan komitelere sunacak. Öğrenciler bu çalışmalarının ardından 2021 döneminde açılacak Nextremers Genç Yetenek Programı'na doğrudan aday olma şansı yakalayacak.

- "Öğrencilerle bir araya gelmeyi önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy, öğrencilerle bir araya gelmeyi, onları kuruma katmayı, onlardan öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi her dönemde önemsediklerini belirtti.

Aksoy, "2019 yılında hayata geçirdiğimiz Nextremers Proje Öğrencisi Programı ile aramıza katılan öğrencilerimiz mezuniyetleri öncesinde Tüpraş'ta iş hayatını yakından tanımaya devam ediyor. Gençlerle birlikte olduğumuz bir diğer uygulamamız da staj programları. Yeni Normal ile birlikte ağustos ayında aramıza katılması planlanan üniversite öğrencileri yaz stajlarını online olarak uzaktan tamamlayacak. Öğrencilerle buluşmayı ve fikirlerinden öğrenmeyi büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.











