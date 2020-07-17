Tüpraş'a "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi

KOCAELİ (AA) - Tüpraş İzmit Rafinerisi, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri çerçevesinde "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"nin sahibi oldu.



Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TSE tarafından belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Tüpraş İzmit Rafinerisinin denetimleri başarıyla geçtiği bildirildi.

İzmit Rafinerisi'nin, TSE'nin "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürecin en başından itibaren tüm rafinerilerinde ve idari ofislerinde çalışanlarını ve paydaşlarını koruyan pek çok önlemi hızla hayata geçiren Tüpraş'ın, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde belgelendirme süreci devam ediyor. Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi prosedürleri çerçevesinde alınan tüm önlemler, TSE denetçileri tarafından titiz inceleme sürecine tabi tutuldu. İzmit Rafinerisi'nin üretim alanları, personel servislerinin kontrolü, pandemi eğitimleri, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, hijyen teçhizatları, yemekhane, dinlenme alanı, tuvaletlerin sterilizasyonu, hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi birçok farklı alandaki uygulamalar ayrıntılı olarak denetlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda İzmit Rafinerisi COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı."

Her hafta video konferans yöntemiyle toplanan Tüpraş Kriz Masası'nın, rafineri ve iştiraklerdeki gelişmeleri değerlendirdiği ve gerekli aksiyonların kusursuz şekilde hayata geçirilmesi yönünde kararlar alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Koronavirüs kaynaklı risklere karşı ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bilim insanlarının ve Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmelerine uyduk. Koronavirüs kriziyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edip, Koç Holding Kriz Merkezi'nin yönlendirmelerini dikkate alarak adımlarımızı belirledik." ifadeleri kullanıldı.





