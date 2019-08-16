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"Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp hastalıklarından kurtuldular

Antalya'da aşırı kilolu üç kadının midesi "tüp mide ameliyatı" adı verilen yöntemle "bir çay bardağı" kadar küçültüldü- Ameliyatın ardından bir yılda ortalama 50'şer kilo zayıflayan kadınlar şeker, kolesterol ve tansiyon rahatsızlıkları ile diz ağrılarından da kurtuldu- Kilolarından kurtulan Antalya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra Bekar:- " 'Hocam size kilo yakışıyor, makamı dolduruyorsunuz' diye dalga geçiyorlardı. Zayıflayınca makam koltuğunu tam dolduramıyorum ama iş performansım arttı"

16 Ağustos 2019 Cuma 11:47
"Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp hastalıklarından kurtuldular

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da aşırı kilolu üç kadın, "tüp mide ameliyatı" adı verilen yöntemle mideleri küçültülerek, bir yılda ortalama 50'şer kilo zayıfladı.

Obeziteye bağlı şeker, kolesterol, tansiyon gibi hastalıkları bulunan üç kadın, tüp mide ameliyatıyla zayıflamanın yanı sıra birçok rahatsızlıktan da kurtuldu.

Antalya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra Bekar, 120 kilodan 67'ye, 45 yaşındaki Hatice Demirayak 115 kilodan 58'e, 44 yaşındaki Ayşegül Demirkoparan ise 112 kilodan 66 kiloya düştü.

Semra Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilo aldıkça yaşam kalitesinin düştüğünü söyledi.

Bir merdiven bile çıkamadığını, hayattan zevk alamaz hale geldiğini aktaran Bekar, "Zayıfladıktan sonra dünyaya adeta yeniden geldim. Kendimi daha genç ve dinç hissediyorum. Kiloluyken 'Hocam size kilo yakışıyor. Makamı dolduruyorsunuz' diye dalga geçiyorlardı. Zayıflayınca makam koltuğunu tam dolduramıyorum ama iş performansım arttı." dedi.

Hastalardan üç çocuk annesi Hatice Demirayak da kiloluyken giyecek kıyafeti bile zor bulduklarını belirtti. Kendisini dünyada adeta iki kişilik bir yer kaplıyormuş gibi hissettiğine değinen Demirayak, zayıfladıktan sonra spor yapmanın keyfini yaşadığını, sosyalleştiğini dile getirdi.

Ayşegül Demirkoparan da zayıflayınca uzun süre görüşmediği arkadaşlarının kendisini tanımakta zorluk çektiği dile getirdi. Ameliyatın ardından çocuklarıyla daha iyi ilgilendiğini ifade eden Demirkoparan, artık çocuklarının temposuna yetişebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

- "Hastalar sadece zayıflamıyor adeta hayata yeniden dönüyorlar"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Burhan Mayir, obezite cerrahisinde tedavi başarısının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Üç hastasının da sağlık durumunun iyi olduğunu, ideal kilolarına kavuştuklarını aktaran Mayir, tüp mide ameliyatlarında midenin büyük bölümünün alındığını ifade etti.

Mayir, hastaların "bir çay bardağı" kadar midesinin kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastalar bir çay bardağından fazlasının yiyemediği için doygunluk hissi yaşıyorlar. Hastaların besin alışkanlıkları değişiyor. Sağlıklı şekilde yavaş yavaş kilo veriyorlar. Tüp mide ameliyatlarını beş yıldır yoğun şekilde yapıyoruz. Bu yöntemle 600'ü aşkın ameliyat gerçekleştirdim. Hastalarıma toplamda 30 ton gibi kilo verdirme sağladım. Hastalar kilo vermenin yanı sıra hastalıklarından da kurtuluyor. Denize gitmeyenler yüzmeye başlıyor. Hastalar, sadece zayıflamıyor adeta hayata yeniden dönüyorlar. Türkiye'nin çeşitli illerinden obezite cerrahisi için hastalar geliyor. Randevu defterlerim iki yıl dolu."

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:47
  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Burhan Mayir
  3. Semra Bekar
  4. zayıflama

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