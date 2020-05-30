Tüp mide ameliyatı gerçekten sihirli değnek mi?

Ünlülerin obezite ile mücadelede cerrahi yöntemleri tercih etmesiyle tüp mide ameliyatı ülkemizde artık daha az korkulan ve cesaret edilebilen bir ameliyat ve obezite mücadele yöntemi olmuştur. Yıllar içerisinde paketli ürünlerin artması, suni tatlandırıcıların yaygın kullanılması, ulaşılabilir hazır gıda ve eve servis gıda ürünlerinin ucuzlaması ile hareketsiz yaşam şekli avrupadaobezite oranlarında ilk sıraya yükselmemize neden olmuştur. Ülkemizde obezite oranı %30 yani her 3 yetişkinden biri obez!

Obezite oranları yüksek rakamlara ulaşınca her kesimden her kilodan insanın da bu ameliyatlara cesaret etmesine neden oldu. Öyle ki 5-10 kilo fazlası olan bireyler bile cerrahi yöntemlere başvurur hale geldi. Neydi obezite cerrahinin sınırları, herkes tüp mide ameliyatı olabilir miydi?

SİZ DE TÜP MİDE AMELİYATI OLABİLİR MİSİNİZ? KİLO SINIRI VAR MI?

Eğer siz de ben obez miyim? Obezite Cerrahi için uygun bir aday mıyım? Diyorsanız, işte cevapları;

- VKİ nizi öncelikle hesaplamanız gerekir; kilonuzun kg cinsinden boyunuzun metre olarak karesine bölünmesi sonucu çıkan değer (90kg/1.60*1.60=35.2) sizin VKİ nizi gösterir,

- VKİ nizin 35 üzeri olması ameliyat için ilk uygun kriterdir veya;

- VKİ niz 30-35 aralığında ise;

* Kadınlarda bel bölgesinde yağ birikiminin 88 cm ve üzeri, erkeklerde 102 cm ve üzeri olması,

* Trigliserid değerinizin 150’den yüksek, iyi kolesterolünüzün HDL nin 50’den düşük olması,

* Kan şeker düzeylerinizin yüksek olması,

* Tansiyonunuzun yükselme eğiliminde olması, Sizin metaboliksendrom olabileceğinizi ve obezite cerrahi için uygun aday olabileceğinizi gösterir.

Metaboliksendrom şüphesi olmayan hastalar uluslararası obezite cerrahi derneklerinin kriterlerine göre kesinlikle ameliyat için uygun değillerdir!

Yani her kilodan hasta tüp mide ameliyatı olamaz!

PEKİ TÜP MİDE AMELİYATI OLDUK HERŞEY HARİKA MI? BİTTİ Mİ?

Tabii ki değil, ama harika olan; sizin bedeninizde değişen kimyasal ve hormonal yapınız, yok denecek kadar azalan iştah hormonunuz sayesinde acıkmamanız, midenizin küçülmesi sayesinde çabuk tıkanma duygusu yaşamanız gibi ciddi değişiklikler sayesinde hayatınızda hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay kilo veriyor olmanızdır. Ameliyat sonrası uymanız gereken kurallar çok basit. İlk 6 ay içerisinde başlayacağınız spor ve hareketli yaşam şekliniz ile normalde verebileceğiniz kiloların çok daha fazlasını daha hızlı ve kolay verebilir yine hızlanan metabolizmanız ve artan kas kütleniz sayesinde kolayca da koruyabilirsiniz…

Bu kadar güzel hormonal ve cerrahi destekle verilen kiloların korunması ise yine sağlıklı yaşam kurallarında gizli….

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI KİLO NASIL KORUNUR?

Aslında genel kurallar çok basit,

- Katı sıvı kuralı, yemeklerden yarım saat önce yarım saat sonra sıvı tüketmemek,

- Seçici beslenmek, önce protein ve sebze tüketmek,

- Tıkanma ve doyma duygusu yaşandığında beslenmeye son vermek,

- Gazlı içecek tüketmemek,

- Paketli ve soslu gıdalar tüketmemek,

- Kütlece hafif besleyiciliği düşük kalorice ise oldukça yüksek cips, çikolata gibi bağımlılık tetikleyici suni tatlandırıcılı besinlerden uzak durmak,

- Yeni bedenimiz ve sağlığımız için artık hareketli yaşama sıkıca tutunmak, haftada 2-3 gün spor yaparak metabolizmayı hızlandırmak,

- Barsak florasını korumaya gayret etmek, mevsiminde taze sebze ve meyve tüketmek, taze yoğurt ve kefir tüketmek,

AMELİYAT OLDUK! YA GERİ KİLO ALIRSAM?

Kesinlikle korkmayın geri kilo alım oranı iyi merkezlerde çok düşük…

- Ameliyat sonrası sağlıklı ve kaliteli beslenme alışkanlıkları edinemeyenler,

- Yoğun alkol tüketenler,

- Yaşadıkları duygusal travmada destek almayıp aşırı çikolata tüketenler,

- Hacimce küçük kalorice yüksek cips, kuruyemiş alışkanlıklarına dönüş yapanlar,

- Gazlı ve şekerli içeçecek tüketenler,

- Ameliyat sonrası yeterli ekip desteği almayan veya alamayan hastalar,

Hangi ameliyatı olursa olsun ameliyat sonrası geri kilo alımı yaşayabilirler, unutmayın hayat dengeden ibarettir…

Geri kilo alımı iyi takip yapılan merkezlerde çok daha düşüktür. Tüp mide ameliyatı geri kilo alım oranları iyi merkezlerde ortalama %5-15 oranındadır.

Obezitenin tüm dünyada en iyi ve etkin çözümü birçok yöntem denense de halen obezite cerrahisidir.

Sağlıklı günler dileğiyle…

Detaylı Bilgi İçin : https://www.obezitecerrahi.com/