Tüp bebekte eksozom tedavisi! Anne baba olma hayaline "Eksozom" desteği
Sağlık

Tüp bebekte eksozom tedavisi! Anne baba olma hayaline “Eksozom” desteği

Tüp bebekte eksozom tedavisi! Anne baba olma hayaline "Eksozom" desteği

Tüp bebekte başarıyı artıran yenilikçi eksozom tedavisi, özellikle tekrarlayan başarısızlık yaşayan çiftler için umut vadeden bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, eksozomların süreçteki kritik rolünü anlattı.

Üreme tedavisinde yenilikçi yaklaşımlar, tüp bebek başarısını artırmak için hızla gelişiyor. Bu alanda umut vadeden eksozom tedavisi, özellikle zorlayıcı vakalarda etkisini göstermeye başladı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, eksozomların tüp bebek sürecindeki önemini ve uygulama alanlarını aktardı.

 

Tüp bebek tedavisinde başarı ibresini yukarı taşıyan yenilikçi yaklaşımlar, çocuk sahibi olma hayali kuran çiftler için devrim niteliğinde kapılar aralıyor. Özellikle tekrarlayan başarısızlıklar ve zorlu vakalarda bir 'kurtarıcı' olarak öne çıkan eksozom tedavisi, üreme tıbbında dengeleri değiştiriyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, tedavinin görünmeyen kahramanları olan eksozomların tüp bebek sürecindeki kritik rolünü ve uygulama başarısını anlattı."

 

Hücreler arasında iletişimi sağlıyor

Eksozomlar hakkında önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Yıldırım, “Eksozom, birçok hücre tarafından salgılanan ve hücreler arasında iletişim sağlayan nano boyutta küçük partiküllerdir. Bu kesecikler, hücrelerin fonksiyonlarını düzenlemede kritik rol oynar. Klinik uygulamalarımızda eksozomları özellikle yumurtalık dokusuna ve rahim içi endometriuma uyguluyoruz. Düşük over reserve olan erken menopoz riski taşıyan hastalar ve tekrarlayan implantasyon başarısızlığı yaşayanlarda olumlu sonuçlar gözlemliyoruz” dedi.

 

Klinik uygulamalar ve hedefler

Prof. Dr. Yıldırım’ın aktardığına göre, eksozom tedavileri özellikle düşük over reserve’i olan, erken menopoz riski taşıyan ve rahim içi endometriumu ince olan hastalara uygulanıyor. Bu tedavi, tüp bebek denemelerinde daha önce başarısız olan hastalar için yeni bir umut kapısı açıyor. “Eksozom tedavileri halen deneysel aşamada sayılabilir ancak hastalar üzerinde olumlu etkileri nedeniyle sıkça öneriliyor. Uzun vadede toplanan verilerle bu tedavinin etkinliği daha net ortaya konacak,” diyen Prof. Dr. Yıldırım, kendi laboratuvarlarında hastalardan elde edilen eksozomların güvenle kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Yıldırım, “Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmak için geliştirilen eksozom uygulamaları, bilimsel araştırmalar ve klinik deneyimlerle desteklenmeye devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

 

