Doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftlerde tüp bebek tedavisi, uzun yıllardır başarıyla uygulanmaktadır. Bir yardımcı üreme tekniği olan tüp bebek tedavisi; sebebi belirlenemeyen kısırlıklar, ileri yaş, kadınlarda enfeksiyon ve tüplerdeki tıkanıklıklar, erkeklerde ise sperm sayısının azlığı ve kalitesinin düşüklüğü, obezite gibi metabolik rahatsızlıklar yüzünden çocuk sahibi olamayan çiftlere çocuk sahibi olabilme imkanı sunar. Günümüzde en sık tercih edilen kısırlık tedavisi olan tüp bebek tedavisi, kadın ve erkek üreme hücrelerinin laboratuvar koşullarında bir araya getirilmesi ve döllenmiş yumurtanın anne rahmine yerleştirilmesi ile uygulanan yapay döllenme tekniğidir. Günümüzde pek ok insan tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmayı denemektedir. Tüp bebekle ilgili merak edilenlerden biri ise yaş sınırı olup olmadığıdır. Tüp bebek tedavisi için yaş sınırı var mıdır?

Tüp bebek nedir?

Tüp bebek tedavisinde anneden alınan yumurta hücresi ile babanın sperm hücreleri kadın üreme sisteminin dışında laboratuvar ortamında bir araya getirilerek içlerinden bir spermin yumurtayı döllemesi ile embriyo elde edilir. Bu şekilde elde edilen embriyonun anne rahmine yerleştirilmesi sonucunda normal yöntemlerle gebe kalamamış kişilerde gebelik oluşturmak mümkün hale gelir.

Tüp bebek tedavisinin başarısı, anne baba adaylarının öncelikle doğru merkez ve doktor seçimi, sonrasında da sürecin tüm gerekliliklerini yerine getirmesi ile yakından ilgilidir. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin bu süreçte merak ettiği pek çok soru bulunmaktadır. Tüp bebek ekibinin önerileri doğrultusunda hareket etmek, halk arasında yaygın olan ancak yanlış bilinen uygulamalara itibar etmemek tedavinin başarısını doğrudan etkilemektedir.

Tüp bebek tedavisi için yaş sınırı var mıdır?

Yumurtası olan her kadın tüp bebek tedavisi olabilir. 40 yaşından sonra gebelik, gebeliğin devamı ve eve bebek götürme oranları azalmaktadır. 45 yaşından sonra ise yumurta olsa bile gebelik oranları %1 - %5 civarındadır. Yaş ilerledikçe gebelik şansı azalmaktadır. Şu ana kadarki tecrübelerimizde en ileri olarak 45 ve 46 yaşındaki hastalarımızdan kendi yumurtaları ile gebelik elde etmiş ve sağlıklı doğumlar gerçekleştirmiş durumdayız.