Tunus’un ANKA İHA'larının teslimat tarihi belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), 2020 yılı içerisinde Tunus Savunma Bakanlığı ile bir ihracat sözleşmesi imzalamıştı. Söz konusu sözleşme, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen 3 adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı ile 3 adet Yer Kontrol İstasyonu (YKİ)’nun teslimatını kapsıyor.

SavunmaSanayiST'nin haberine göre TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Yıldız tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu ay sonuna kadar, Tunus’a iki uçağı göndereceğiz. Son yani üçüncü uçağı ise önümüzdeki sene göndermiş olacağız. Diğer ihracat kalemleri için de çeşitli ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor."

Yaklaşık 80 milyon ABD doları değerindeki ihracat sözleşmesi kapsamında TUSAŞ, pilot ve bakım personellerinden oluşan 52 kişilik Tunus kursiyerine gerekli eğitimleri verdi.

ANKA-S İnsansız Hava Aracı

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA-S İnsansız Hava Aracı, gece/gündüz ve kötü hava şartları da dahil; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı, hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ANKA-S İHA, 30.000ft irtifada 24 saat havada kalabilmekte ve 250 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Ancak TUSAŞ’ın "Yeni Nesil ANKA" olarak adlandırdığı konfigürasyon ise 30 saat havada kalabilmekte ve 350 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir.

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