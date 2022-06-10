Tunus'tan 'net' tavır! 'Siyonist rejim ile diplomatik ilişki söz konusu olamaz'

Bakanlık, siyonist rejime ait medya organlarında yer alan "Tunus ile İsrail'in diplomatik görüşmeler yaptığı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"israil'e bağlı internet sitelerince yayılan söylentileri" yalanlamak üzere yapıldığı belirtilen açıklamada, "İşgalci israil'e bağlı bazı internet sitelerinin Tunus ile diplomatik görüşmelerin varlığına dair iddialarını reddediyoruz. israil ile diplomatik ilişki kurmakla ilgilenmiyoruz. Bu sitelerin yaydığı haberler, ülkemizin imajına ve Filistin halkı ile olan dayanışmamıza zarar verme girişimleridir." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'un, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği yinelenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunus işgalci bir oluşumla resmi veya kamu nezdinde diplomatik ilişkiler kurmakla ilgilenmiyor. Filistinli kardeşlerimizin meşru hakları geri alınana kadar mücadelelerine destek olmaya devam edeceğiz."

Arap medyasında dün çıkan bazı haberlerde "Israel Today" gazetesi kaynak gösterilerek, "Tunus ile İsrail arasında normalleşme ve yakınlaşma için bir dizi diplomatik görüşmeler yapıldığı" iddia edilmişti.