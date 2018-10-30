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Tunus'taki saldırıda DAEŞ şüphesi!

Tunus İçişleri Bakanlığı, Tunus'ta meydana gelen bombalı saldırıda DAEŞ şüphesi üzerinde duruluyor.

30 Ekim 2018 Salı 17:36
Tunus'taki saldırıda DAEŞ şüphesi!

Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid es Sibsi, dün, ülkenin başkentinde meydana gelen ve emniyet güçlerinin hedef alındığı canlı bomba ‘trajedi’ olarak nitelendirerek, bu intihar saldırısının devletin prestijini hedef aldığını söyledi.

Şarkul Evsat'ın haberine göre, Başkent Tunus’ta düzenlenen saldırı hakkında, Berlin ziyaretinde konuşan Es Sibsi, “Şehirlerde terörü kontrol altına aldığımızı zannetmiştik ama bu olay bize bunun böyle olmadığını ve terörün hala başkentin merkezinde var olduğunu gösterdi. Bu gerçekten trajik. Terör, devlete ve iktidara yöneliyor, devletin prestijini hedef alıyor. Bunun bedelini de her zaman güvenlik güçleri ödüyor” dedi.

Söz konusu saldırının ardında yatan nedenlerin bilinmesi gerektiğini ifade eden Es Sibsi, “Bu saldırı bize Tunus’ta başka sorunlarımız olduğunu hatırlatıyor” dedi.

Saldırıda DAEŞ şüphesi

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediği belirtilirken, Tunus emniyetine bağlı kaynaklardan öğrenildiğine göre, canlı bomba saldırısındaki DAEŞ şüphesi gözardı edilmiyor.

Fransız, La Presse gazetesi, saldırıda DAEŞ'in parmağının olma ihtimaline uzak bakılmadığını duyurdu.

Gazete, bu öngörünün, Tunus Ulusal Muhafızları ve Terörle Mücadele Özel Kuvvetleri tarafından da desteklendiğine dikkat çekti.

Emniyet içerisindeki kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, saldırı tarzının DAEŞ'e benzediği ve birçok kişinin inandığının aksine IŞİD'in Tunus’ta hala uyuyan hücreler tarafından desteklendiğine işaret edildi.

MepaNews

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:36
  1. Tunus
  2. DAEŞ

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