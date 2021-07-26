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Gündem Tunus'taki darbe ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama!
Gündem

Tunus'taki darbe ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin, 'Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 09:14:00 -
Tunus'taki darbe ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.

AK Parti sözcüsü Çelik: Siyasi meşruiyete yönelik bir darbe

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir." ifadelerine yer verdi.

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