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Dünya Tunus'ta yargı darbesiyle gözaltına alınan başbakan için flaş karar!
Dünya

Tunus'ta yargı darbesiyle gözaltına alınan başbakan için flaş karar!

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatının ardından yargı darbesiyle gözaltına alınan Başbakan Hammadi el-Cibali'nin serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 23:33:00 -
Tunus'ta yargı darbesiyle gözaltına alınan başbakan için flaş karar!

Tunuslu feshedilen meclis üyesi avukat Semir Dilu, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma hakiminin, bir süredir gözaltında tutulan eski Başbakan Cibali'nin serbest bırakılmasına karar verdiğini belirtti.

Açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmezken, ilgili makamlardan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eski Başbakan Cibali, 23 Haziran'da emniyet güçleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alınmıştı.

Cibali'nin 24 Haziran'da Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerine yer verilmişti.

Nahda Hareketi de Cibali'nin sağlığının kötüye gitmesi ve ardından hastaneye nakledilmesiyle ilgili sağlık ve güvenliğinden tamamen Cumhurbaşkanı Kays Said ve Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i sorumlu tutmuştu.

Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan Cibali, Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla biliniyor.

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