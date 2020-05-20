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Tunus'ta turizm faaliyetleri 24 Mayıs'ta başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:27:39 -
Tunus'ta turizm faaliyetleri 24 Mayıs'ta başlıyor

TUNUS (AA) - Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gevşeterek turizm faaliyetlerini 24 Mayıs'ta başlatmaya hazırlanıyor.

Tunus Turizm Bakanı Muhammed Ali et-Tumi, hükümetin turizm sektörüyle ilgili aldığı kararları duyurmak üzere bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Ülkede turizm faaliyetlerinin 24 Mayıs'ta başlayacağını söyleyen Tumi, bu kapsamda otel, lokanta ve eğlence yerlerinin de içinde bulunduğu turizm birimlerinin yeniden açılmasının yer aldığını belirtti.

Bakan Tumi, ilk aşamada iç turizmin başlayacağını, ikinci aşamada ise özellikle Cezayir ve Libya başta olmak üzere komşu ülkelere yöneleceklerini ifade etti.

Tunus'ta son verilere göre, 46 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, toplam 1043 kişide virüs tespit edildi.

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