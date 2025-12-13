Tunus’ta ortaya çıktı: Roma İmparatorluğun en büyük ikinci zeytinyağı tesisi keşfedildi

Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi, Tunus’un Kassarin bölgesinde büyük bir uluslararası arkeoloji misyonuna eş başkanlık ediyor. Günümüz Cezayir sınırındaki antik Roma Cillium bölgesine odaklanan kazılar, aralarından biri tüm imparatorluktaki en büyük ikinci yağ atölyesi olan iki torcularium (zeytin sıkma düzeneği) da dahil olmak üzere, zeytinyağı üretimine bağlı etkileyici yapılara yoğunlaşıyor.

Ca’ Foscari Beşeri Bilimler Bölümü müdür yardımcısı ve CESAV (Venedik Arkeoloji Çalışma Merkezi) Direktörü Prof. Luigi Sperti’nin 2025 yılından bu yana katıldığı kazı çalışmaları, Cebel Semmama masifinin kalbinde yer alan iki antik zeytin çiftliğine odaklanıyor.

Yüksek bozkırlar ve önemli sıcaklık değişimleri ile kuyularda toplanan mütevazı yağışa sahip karasal iklimle karakterize edilen bu coğrafya, Roma Afrikası ekonomisi için hayati bir kaynak olan zeytin ağacı yetiştiriciliği için ideal koşullar sağlıyordu. Bu durum, Tunus’u Roma’nın ana zeytinyağı tedarikçisi haline getirmişti.

Bir zamanlar Numidya kökenli Musulamii gruplarının yaşadığı Pro-konsüllük Afrikası’nın bu sınır bölgesi, Roma yetkilileri, emekli asker yerleşimciler ve yerli topluluklar arasında ticaret ve toplanma merkezi görevi görüyordu. Alanların incelenmesi, MS 3. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar faaliyet göstermiş yapıları ortaya çıkarıyor.

HENCHİR EL BEGAR ALANI

Araştırma kapsamındaki ana yerleşim yerlerinden biri, antik Saltus Beguensis olarak tanımlanan Henchir el Begar. Burası, MS 2. yüzyılda bir “vir clarissimus” (çok saygın kişi) olan Lucillius Africanus’a ait Begua bölgesindeki büyük bir kırsal mülkün merkeziydi. Bu alan, dönemin sosyal, siyasi ve dini yaşamında büyük öneme sahip olan, iki ayda bir kurulan bir pazarın düzenlenmesine izin veren MS 138 tarihli bir Senato istişaresini bildiren dikkat çekici bir Latince yazıtla (CIL, VIII, 1193 ve 2358) ünlü.

Yaklaşık 33 hektarlık bir alana yayılan yerleşim, her ikisi de zeytin presleri, bir su toplama havzası ve çeşitli sarnıçlarla donatılmış Hr Begar 1 ve Hr Begar 2 olmak üzere iki ana bölüme ayrıldı.

Hr Begar 1, Tunus’taki en büyük ve en etkileyici, tüm Roma İmparatorluğu’nda ise ikinci en büyük zeytinyağı tesisine ev sahipliği yapıyor. Burada, on iki kollu prese sahip anıtsal bir torcularium (zeytin sıkma düzeneği) yer alıyor. Hr Begar 2 ise aynı tip sekiz prese sahip ikinci bir torcularium barındırıyor.

MS 3. ve 6. yüzyıllar arasında kullanılan bu yapılar, kesintisiz uzun bir üretim dönemine işaret ediyor. Alan aynı zamanda sömürgecilerin ve muhtemelen yerel nüfusun bir kısmının ikamet ettiği kırsal bir vicus’u (küçük yerleşim yerini) da kapsıyor. Yüzeyde çok sayıda taş değirmen taşı ve değirmen bulundu. Bu da tahıl ve zeytinyağının karma üretimini kanıtlarken, alanın ikili tarımsal amacını ortaya koyuyor.

Son zamanlarda yeraltı radarı (GPR) ile yapılan jeofizik araştırmaları da, kırsal alanın karmaşık ve organize bir şekilde düzenlendiğini gösteren yoğun konut yapıları ve yol ağının varlığını ortaya koyuyor.

Arkeoloji misyonu, 2023 yılında Prof. Samira Sehili (La Manouba Üniversitesi, Tunus) ve Prof. Fabiola Salcedo Garcés (Complutense de Madrid Üniversitesi, İspanya) tarafından başlatılan başarılı bir uluslararası bilimsel işbirliğinin sonucu. 2025’ten bu yana, Ca’ Foscari’den Prof. Sperti, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın kurumsal onayıyla misyonun eş direktörlüğünü yapıyor. Bu rol, uluslararası bilimsel işbirliğini güçlendirirken, özellikle gelişmekte olan üretim arkeolojisi alanında Tunus, İspanya ve İtalya arasında yeni ortak araştırma fırsatları yaratıyor. Bu alan, özellikle günümüzde de Akdeniz medeniyetlerinin önemli bir parçası olmaya devam eden zeytinyağını kapsıyor.

Modern çağdan Bizans dönemine uzanan katmanlarda, bakır ve pirinçten süslemeli bir bilezik, beyaz kireçtaşından bir sapan taşı ve Bizans duvarında yeniden kullanılmış bir Roma presinin parçası gibi bazı mimari heykel unsurları dahil olmak üzere değerli buluntular ortaya çıkarıldı.

Prof. Sperti’ye göre, bu misyon, Roma Afrika’sının sınır bölgelerinin tarımsal ve sosyo-ekonomik organizasyonuna dair eşi benzeri görülmemiş bir bakış açısı sunuyor.

Sperti, “Zeytinyağı, onu sadece yemeklerde çeşni olarak değil, aynı zamanda vücut bakımı, spor ve tıp alanlarında kullanılan bir ürün olarak ve hatta (kalitesiz olduğunda) aydınlatma için yakıt olarak da kullanan antik Romalıların günlük hayatında çok önemli bir üründü” diyor.

“Bu ürünün böylesine büyük ölçekte üretimine, pazarlanmasına ve nakliyesine ışık tutmak, bizim için istisnai bir fırsat sunuyor. Bu sayede, arkeolojik araştırmayı, kültürel mirasa değer katmayı ve bölgenin ekonomik kalkınmasını birleştirebiliyoruz. Bu da arkeolojinin üniversitemiz için bir uzmanlık alanı olarak önemini teyit ediyor.”