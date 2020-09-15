Tunus'ta okullar Kovid-19 önlemleri altında açıldı

TUNUS (AA) - Tunus'ta okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında açıldı.

Başbakan Hişam el-Meşişi, Başkent Tunus'un yaklaşık 150 kilometre güneyindeki turistik Suse vilayetine bağlı Ekude kentindeki bir ilkokulda eğitimin başlaması sırasında hazır bulundu.

Okulların açılması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Meşişi, eğitimin başlaması için bir sağlık protokolü olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Meşişi, öğrencilerden başlayıp veliler ve eğitimcilere kadar herkesin virüsten korunmak için gerekli tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.