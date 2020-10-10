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Aktüel Tunus'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında maske takmayanlara para cezası verilecek
Aktüel

Tunus'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında maske takmayanlara para cezası verilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:58:55 -
Tunus'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında maske takmayanlara para cezası verilecek

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla için gelecek haftadan itibaren maske takmayanlara para cezası uygulanacak.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı maske takma kuralına uymayanlara para cezası verileceğini belirtti.

Uygulamaya gelecek hafta başlayacaklarını aktaran Meşişi, vatandaşların salgını sınırlandırmaya katkıda bulunacak ve yükseliş eğilimini yavaşlatacak önlemleri benimsemesinin önemini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 409 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 899 vaka tespit edildi.



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