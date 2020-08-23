Tunus'ta İsrail ile normalleşme anlaşmasına karşı gösteri düzenlendi

TUNUS (AA) - Tunus'ta onlarca kişi İsrail ile normalleşmeye karşı gösteri düzenledi.

"Ansar Filistin" ve "Kudüs ve Filistin'i Desteklemek İçin Arap Kadın Koalisyonu" derneklerinin çağrısı üzerine "Filistin pusulam" isimli etkinlik çerçevesinde başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde gerçekleştirilen gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Normalleşme büyük ihanettir" ve "Kudüs ümmetin pusulasıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Ansar Filistin Derneği Başkanı Beşir el-Huzri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin pusulam" etkinliklerinin hedefinin, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşması başta olmak üzere Filistin davasına dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Kudüs ve Filistin'i Desteklemek İçin Arap Kadın Koalisyonu üyesi Havle el-Abidi de etkinliğin 4 hafta süreceğini ve dünyanın farklı yerlerinde Filistin'e destek çağrısında bulunulacağını ifade etti.

Abidi, etkinliğin her hafta farklı bir sloganı olacağını belirterek, ilk haftanın sloganının Kudüs, ikincisinin Gazze, üçüncüsünün İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ve dördüncüsünün Filistinli mültecilere tahsis edileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesinde bulunmuştu.



BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.



BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.