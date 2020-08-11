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Dünya

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi: Siyasilerden oluşan bir hükümetin kurulması imkansız

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, siyasiler arasında büyük anlaşmazlıklar olduğunu ve bu durumda siyasi partilere dayanan bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:50:00 -
Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi: Siyasilerden oluşan bir hükümetin kurulması imkansız

Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Meşişi, "Siyasi partilerle yaptığım istişareler, bu partiler arasındaki anlaşmazlıkların çok büyük olduğunu ve bu nedenle siyasilerden oluşan bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını anlamamı sağladı." dedi. 

Ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlığın Tunusluların içinde bulunduğu durumun en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirten Meşişi, ulusal sorumluluğun; vatandaşın önceliklerini ilk sıraya koyan, sosyal ve iktisadi başarı sağlayacak bir hükümetin kurulmasını zorunlu kıldığını belirtti.

"Kanımca bu hükümet için en iyi model, tam bağımsız bir teknokrat hükümet modeli olacaktır." diyen Meşişi, bu hükümetin temel hedefleri arasında kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, yatırım ortamının desteklenmesi, yatırımcılarla devlet arasındaki güvenin pekiştirilmesi ve fiyat artışlarının engellenmesinin yer alması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin 2020 yılı itibarıyla negatif büyüme oranının yüzde 6.1, işsizlik oranının da yüzde 19'a ulaştığını kaydeden Meşişi, Tunusluların, siyasilere olan inancını kaybetmeye başladığına dikkati çekti.

Meşişi, hükümetin kurulması için istişarelerin devam edeceğini aktardı.

Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni bugün yaptığı açıklamada, parlamentonun çoğunluğunun siyasi partilere dayanan bir hükümetten yana olduğunu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin bunu göz önüne alması gerektiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.




 

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