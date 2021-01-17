Tunus'ta güvenlik güçleri ile çatışma
Tunus'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'taki Ettadhamen bölgesinde toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı.
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'taki Ettadhamen bölgesinde toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı.
Yaşam şartları ve işsizliği protesto eden göstericiler, yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe verdi. Tunus güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.